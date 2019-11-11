» شعار أسود.. نعي مؤثر من الأهلي لـ"علاء علي"

11 نوفمبر 2019 - 08:51 م

نعى النادي الأهلي قبل قليل، علاء علي لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، ونشرة شعاره على مواقع التواصل باللون الأسود.



وجاء على الصفحة الرسمية للنادي الأهلى: "الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذى وقطاعات النادى الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى فقيد الكرة المصرية اللاعب علاء على، الذى وافته المنية اليوم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته، وألهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان".