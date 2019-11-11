تحذير شديد اللهجة من تركي آل الشيخ:«لا سكوت بعد اليوم»

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أخبار السعودية

تحذير

تركي آل الشيخ

إعلامية سعودية

أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تحذير شديد اللهجة، ردًا على إعلامية سعودية، اشتكت مما حدث لشقيقتها من تعدي رئيسة معرض "أنا عربية" في المملكة عليها.

وكتبت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان عبر حسابها على "تويتر" :«ترددت بكتابة التغريدة بسبب اعجابي بدعم معرض #أنا_عربية للجمعيات الخيرية و المصمامات العربيات و السعوديات المميزات… لكن لا يقبل تعدي المسئولة المنظمة على اختي بيدها و تلفظها عليها بكلام جارح البارحة عند الدخول …. اهكذا يعامل ضيوف الهيئة الداعمين للخير؟».

وجاء رد تركي آل الشيخ قائلا : « وأنا ترددت بكتابة هاذي … لكن زهقت من الاستعراض والتشهير في تويتر اللي بعضه مزيف أو يحارب عمل الهيئة لـ اي سبب … اعتقد تعرفي توصلي لي او لـ مسؤولي الهيئة !!! بعدين حرمتين وتمشكلو بتحملون الهيئه خلافهم؟!! ظاهرة هاذي بطلوها لن تؤثر فيني !».

وأضاف : « فيه جهات تقدري توصلي لها وتاخذ حقك بالقانون اذا عندك حق أما المناحة والتبلي على خلق الله في تويتر لا؟! وصلت الرساله ولا أزيد».

واكمل : «ومن اللحظه ذي أي أحد راح يتجاوز أو يشتكي في وسائل التواصل بنتخذ فيه الإجراءات القانونية … باب الهيئة مفتوح وبابي مفتوح وباب النيابة مفتوح وديوان المظالم … أما الدراما والتأليف والأساءه ومحاولة تشويه العمل غير مقبولة ولن نسكت عنها ولن ناخذها بعد اليوم في حسبان !».

فيما ردت عليه الإعلامية قائلة :« معالي المستشار حاولت التواصل مع حضرتكم عن طريق اشخاص منذ البارحة و شخصيا اليوم. توضيح انا لم اشتكي الهيئة انا اشتكيت للهيئة و  دعمي للهيئة و اهدافها منذ انشائها معروف و موثق على توتير .. مشكور على الرد و توضيح موقفك لكن كرامة عائلتي مهمة ولا نعتبر اهانة علنية هوشة حريم».

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