تصريح جديد لـ «مصطفى يونس» عن أزمة «أمهات الناشئين»

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مصطفى يونس
مصطفى يونس

محمد فضل- متابعات

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الاهلى

لاعب

أمهات

مصطفى يونس

ناشئين

خرج مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، لتوضيح تصريحاته التي أثارت غضبًا كبيرًا في كل الأندية، بعد خوضه في أعراض أمهات الناشئين قائلًا :" في الأندية الكبيرة اللى أمه حلوة وصوته حلو بيتم اختياره».

عقب "يونس" تلك التصريحات وقال في مداخلة عبر قناة "تن": "لم أقصد الأهلي أو نادي بعينه، أقصد كل الأندية، كلامي كان للجميع".

وأكد نجم الأهلي الأسبق: "لقد عاصرت العديد من تلك الوقائع في عدد من الأندية ".

وأكمل: "سيدات مصر فُضليات، وأنا لا أعيب عليهم، ولكن العيب على من يفعل مثل هذا الأمر".

واختتم كلامه متحدثا عن الظروف المعيشية الصعبة للمدربين في مراحل الناشئين: " المدربين رواتبهم لا تتعدى الـ3 آلاف جنيه فبالتالي يجد المدرب نفسه مضطرا لأخذ أموال من أهالي اللاعبين من أجل قيدهم، حتى يتمكن من الاستمرار في معيشة جيدة ".


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