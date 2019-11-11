تصريح جديد لـ «مصطفى يونس» عن أزمة «أمهات الناشئين»

محمد فضل- متابعات
خرج مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، لتوضيح تصريحاته التي أثارت غضبًا كبيرًا في كل الأندية، بعد خوضه في أعراض أمهات الناشئين قائلًا :" في الأندية الكبيرة اللى أمه حلوة وصوته حلو بيتم اختياره».
عقب "يونس" تلك التصريحات وقال في مداخلة عبر قناة "تن": "لم أقصد الأهلي أو نادي بعينه، أقصد كل الأندية، كلامي كان للجميع".
وأكد نجم الأهلي الأسبق: "لقد عاصرت العديد من تلك الوقائع في عدد من الأندية ".
وأكمل: "سيدات مصر فُضليات، وأنا لا أعيب عليهم، ولكن العيب على من يفعل مثل هذا الأمر".
واختتم كلامه متحدثا عن الظروف المعيشية الصعبة للمدربين في مراحل الناشئين: " المدربين رواتبهم لا تتعدى الـ3 آلاف جنيه فبالتالي يجد المدرب نفسه مضطرا لأخذ أموال من أهالي اللاعبين من أجل قيدهم، حتى يتمكن من الاستمرار في معيشة جيدة ".
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