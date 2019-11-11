  • الإثنين 11 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:29 م
بحث متقدم
بائعة سعودية

ملابس بائعة سعودية تثير غضب المملكة

جامعة بني سويف

سقوط سقف مصلى كلية بجامعة بني سويف

احتجاجات عنيفة في العراق بعد اعتقال أطفال

مظاهرات لبنان

غدًا.. إضراب في بنوك لبنان

اعصار بلبل

ارتفاع عدد ضحايا إعصار"بلبل".. وفقدان 5 أشخاص

السعودية

73 شخصًا يحصلون على الإقامة المميزة بالسعودية

مظاهرات في العراق

ارتفاع قتلى كربلاء.. والمتظاهرون يغلقون مديرية التعليم

الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق

مدير معهد القلب السابق: الزملكاوية بيزعلوا كتير وهذه نصيحتي لهم

أمير الكويت

قرار لأمير الكويت بشأن أبناء من أساءوا له

مظاهرات هونج كونج

فوضى فى "هونج كونج".. والأمن يطلق الرصاص الحي

بالفيديو..

ملابس بائعة سعودية تثير غضب المملكة

الصفحة الأخيرة

بائعة سعودية
بائعة سعودية

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بـ"ملابس تنكرية".. سعودية شهيرة وابنتها يثيران غضب المملكة

#

دينا الشربيني تثير غضب السعوديين بسبب "جرأة ملابسها"

#

"ما فيكي أنوثة" تثير غضب سعودية شهيرة..وهذا ردها

#

مطربة شهيرة تثير غضب الاعلام السعودي..السبب صادم

سديم المالكي

بائعة سعودية

ملابس خادشة

أثارت بائعة سعودية، تدعى سديم المالكي، غضب المجتمع السعودي بظهورها داخل أحد المحلات التجارية في جدة بملابس غير لائقة تظهر جسدها.

وفور انتشار مقطع الفيديو لـ"سديم" طالب عدد كبير من المواطنين بتحرك الجهات المختصة والمعنية وإغلاق محلها أولاً، من ثم إحالتها لجهات الاختصاص لمخالفتها لائحة الذوق العام، بملابسها "الخادشة".

وظهرت "سديم" في الفيديو وهي تتحدث مع أحد الأشخاص من الجنسية العربية، من دون وضع الحجاب المطلوب أو ارتداء الـ ”عباءة”، كما هو متعارف عليه بالمملكة.

في المقابل، الجهات المعنية قد تتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل التجاري والفتاة، والتي ربما تتعرض للعقوبات المادية والنظامية نظير مخالفتها الصريحة للأنظمة، بحسب موقع "فوشيا".

وبموجب النظام، فإن الفتاة الظاهرة في المادة المسجلة وبُثت عبر سناب أحد الأشخاص خالفت بإرادتها التامة لائحة الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 1440/8/4 هـ، في مادته الأولى في الفقرة 2.

حيث عرّفت ”الذوق العام” بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

كما أن العرف السائد في المجتمع السعودي يفيد بأن المرأة تلتزم بالخروج بالحجاب الشرعي عند مغادرتها منزلها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فى مظاهرات "هونج كونج" رجل يشعل النار بآخر
» بعد إصابته بمرض البهاق.. "رامي جمال" يتصدر تويتر
» شاهد.. ثعبان ضخم في منزل كيم كاردشيان يثير الرعب
» بعد مرضه.. فنانون دعموا رامي جمال: "ممنوع تغيب"
» المكسيك تعرض اللجوء السياسي على رئيس بوليفيا المستقيل
» وزير المالية: حوار مجتمعي للموازنة الجديدة
» بعد رقصه "عاريًا" برفقة صديقه.. أيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها
» بعد إصابة رامي جمال.. كل ما تريد معرفته عن مرض "البهاق"
» "العيش المقمر" خطر قاتل على الصحة ويسبب هذا المرض
» هكذا تصرفت زوجة رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق
» احذر.. 4 أطعمة منتشرة بالأسواق تشكل خطورة على الكليتين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:04 م

  • فجر

    04:58

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه