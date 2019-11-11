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بعد اصابته بمرض البهاق.. "رامي جمال" يتصدر تويتر

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رامي جمال
رامي جمال

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تويتر

هاشتاج

رامي جمال

مرض البهاق

تصدر هاشتاج "رامي جمال" مؤشرات البحث في جوجل، وذلك بعد اعلانه عن اصابته بمرض البهاق، ومدي معاناته مع هذا الابتلاء .

وكتب رامي جمال، عبر صفحته على الـ"فيس بوك"، قائًلا:"الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".

وأضاف: "وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصوير بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".

وتعاطف كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفنان رامي جمال، ليدشن البعض هاشتاج باسمه، وجاءت ابرز التعليقات كالاتي :" اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاءًا لا يغادر سقما ♥ ?♥? #رامى_جمال"،" إحنا قابلينك وحابينك بكل حالاتك يا فنان يا كبير #رامى_جمال".


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