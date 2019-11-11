ارتفاع عدد ضحايا إعصار"بلبل".. وفقدان 5 أشخاص

11 نوفمبر 2019 - 12:23 م

ارتفع عدد ضحايا إعصار "بلبل" إلى 12 قتيلاً، حسبما أعلن مسئولين في بنجلاديش، وما زال 5 صيادين مفقودين.

في سياق متصل أعلن إنعام الرحمن وزير الدولة لمواجهة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش أن معظم الضحايا رفضوا مغادرة منازلهم وتوفوا نتيجة لسقوط الأشجار عليهم بفعل الإعصار.

جدير بالذكر أن السلطات أعلنت عن غرق صياد وفقد 5 ما زال البحث جاري عنهم، بعد انقلاب قاربهم، بينما تم إنقاذ 30 صيادًا، كما دمر الإعصار حوالي 6000 منزل، ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن مخيمات جنوب شرقي البلاد والتي يقطنها مئات الآلاف من لاجئ الروهينجا الوافدين من ميانمار.