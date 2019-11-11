ارتفاع قتلى كربلاء.. والمتظاهرون يغلقون مديرية التعليم

11 نوفمبر 2019 - 11:26 ص

ارتفع عدد ضحايا المظاهرات في مدينة الناصرية، محافظة ذي قار جنوب العراق، إلى 4 أشخاص وبلغ عدد الجرحي 130 جريحًا، حسب تصريحات مصادر عراقية للصحافة، كما قام عشرات من الطلاب المتظاهرين بإغلاق مديرية التربية في مدينة كربلاء.

في سياق متصل أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنها تراقب المظاهرات، مشيرة إلى الأحداث المؤسفة التي تحدث بين المتظاهرين وقوات كفاح الشغب، خاصة قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين، مشيرة إلي توثيق الاعتقالات التي وصلت إلى اعتقال 34 شخصًا، مدينة كل أحداث العنف التي تشهدها المدينة من جميع الأطراف.