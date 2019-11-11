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بمكونين.. مشروب سحرى لحرق الدهون أثناء النوم

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اكشف موقع "health24" المختص بالصحة، عن مشروب سحري لحرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، حيث يساعد هذا المشروب على حرق الدهون أثناء النوم.

ونصح الموقع في تقريره، بتناول مشروب القرفة والعسل قبل النوم، فهو يساعد على حرق الدهون بنسبة كبيرة أثناء النوم ويخفض مستوى الكولترول في الدم ويحسن عملية الأيض.

طريقة تحضير المشروب:

أغلى كوب من الماء وضعي به ملعقة قرفة واتركيه على النار دقيقتين ثم اتركيه يبرد، وضيفي له ملعقة عسل أبيض للتحلية وتناوله قبل الذهاب للنوم بنصف ساعة.


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