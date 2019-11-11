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احذر.. 4 أطعمة منتشرة بالأسواق تشكل خطورة على الكليتين

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أطعمة
أطعمة

علا خطاب

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أفادت بعض المواقع المختصة بالصحة بأن هناك بعض الأطعمة المنتشرة في الأسواق، لها أضرار خطيرة على الكلى، والتي تعتبر من أهم أعضاء الإنسان، فهي المسئولة عن البول وإنتاج الهرمونات والتخلص من السموم الزائدة بالجسم.

لذا نستعرض لكم أهم هذه المأكولات:

الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الأطعمة الصحية والمفيدة لجسم الإنسان، ولكن كثرة تناوله يؤدى إلى مشكلة كبيرة فى الكلى بسبب احتوائه على كمية كبيرة من البوتاسيوم الذى يشكل خطرًا كبيرًا على العضلات، وضربات القلب.

اللحوم

تعد اللحوم من أصعب الأطعمة التى يستقبلها الجسم، وتعمل اللحوم على نمو حصوات الكلى لأنها تحتوى على كمية كبيرة من البيورينات التي تحفز إنتاج حمض اليوريك، وهو أحد أهم الأسباب الشائعة لحصوات الكلى.

الموز

إذا كنت من الأشخاص التى تعانى من مشاكل فى الكلى فيجب عليك أن تضع نظاما غذائيا صحيا ، وتحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم.

منتجات الألبان

على الرغم من أن منتجات الألبان تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والكالسيوم إلا أن كثرة تناولها يسبب ارتفاع نسبة الفسفور فى الجسم، وإذا لم تكن كليتاك تعملان بشكل جيد ، فلن تتمكنا من إزالة الفسفور الزائد من دمك ، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث خلل فى العظام مع مرور الوقت.


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