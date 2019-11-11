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الربو والسرطان أبرز الفوائد العلاجية لـ" الكيوي"

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الكيوي
الكيوي

متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت دراسة حديثة عن الفوائد العلاجية لفاكهة الكيوي، والتي تخفف أعراض الربو، كما أنها مضاد مثالي للسرطان، وكذلك تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتتحكم في مرض السكر.

وأصل نبات الكيوي هو الصين وكانت تعرف بـ"عنب الثعلب الصيني"، ثم انتشرت مع التجار لتستقر في "نيوزيلندا، لتصبح بعد ذلك الفاكهة الوطنية الأولي لها.

وتتناول الكيوي بعدد من الطرق فقد تأكل طازجة أو يتم سلقها أو شيها أو وضعها علي السلطة أو شربها كعصير، لما تحتويه من الألياف الغذائية كما أنها مصدر غني بفيتامين سي، ب 5 وفيتامين ه، وبها العديد من المعادن أهمها الكالسيوم.

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