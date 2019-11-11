طوارئ في أستراليا وتحذيرات من حرائق كارثية

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 أعلنت السلطات الأسترالية حالة الطوارئ مع إطلاق تحذيرات من السلطات بولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، من حرائق كارثية.

وبالرغم من محاولة سيدني أكثر مدن أستراليا ازدحامًا تجنب الأوضاع السيئة إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مع رياح قوية وجافة، واضطرت السلطات إلى رفع درجة الخطورة إلى كارثية غدًا الثلاثاء وهى الأولى منذ عام 2009.

يذكر أن منذ بداية الأسبوع أدت الحرائق إلى مقتل 3 أشخاص وتدمير أكثر من 150منزلا


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