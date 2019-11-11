» هذا العمل لن يكتمل لـ هيثم أحمد زكي

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أول تصريحات من شقيق الراحل هيثم أحمد زكي.. هذا ما قاله

فاجأ الفنان عمر السعيد، متابعيه عبر حسابه على "إنستجرام"، بنشره فيديو لإعلان فيلم يجمعه بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي ولكنه لم يكتمل بسبب وفاته.

وكتب "السعيد" معلقًا على مقطع الفيديو: "ذكريات.....من فترة كدا كلمنى صديق عمرى محمد أديب وهو مؤلف ومخرج وقالى أنا عندى فكرة لفيلم وعايز أصور برومو الأول قبل الفيلم عشان فيه شغل جرافيكس كدا ولازم نتاكد أنه هيطلع كويس ومظبوط... المهم اشتغلنا ع الفكرة وكلم ممثلين أصحابنا وصورنا البرومو... بعد كدا حصلت ظروف كتير فى البلد وفى حياتنا الشخصية زى الانشغال بأعمال تانية وسفر أديب لدراسة ماجستير فى أمريكا... المهم التجربة دى أنا افتكرتها النهاردة".

وأضاف: "افتكرت بروفات البرومو فى بيت أديب وأنا وفيشاوى وهيثم وشيرى وكريم وغيدا وإحنا متحمسين ومبسوطين أننا بنعمل فكرة جامدة وبرا الصندوق لفيلم غير تقليدى... افتكرت تفاصيل كتير أوى لأيام حلوة. افتكرت وإحنا عاملين زى الهواة عشان مشروع كلنا كان نفسنا فيه... افتكرت أن آه القدر خلانى أمثل فى فيلم فيه هيثم زكى وهو سكر مر... بس هو نفس القدر أو الظروف منعتنا من استكمال مشروع انتهى للابد من غير واحد من أبطاله.... (دا جزء بسيط من برومو طويل لمشروع انتهى.... الله يرحمك يا هيثم و يغفرلك)".

ولاقي برومو الفيلم تفاعلا كبيرا من متابعيه، وجاءت التعليقات كالاتي: "حاجة تزعل"، "الله يرحمه يارب"

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي قد رحل عن عالمنا، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عامًا، وحيدًا في شقته بمنطقة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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