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تعليق ناري لـ"أديب" على انخفاض الأسعار

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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أكدالإعلامي عمرو أديب، أنه منذ فترة لم يسمع مصطلح انخفاض الأسعار، معقبا: "أنا مبقولش كل حاجة حلوة، بس الدنيا بتتحسن"، موضحا أنه لأول مرة منذ فترة طويلة يحدث تحرك في الأسعار بالانخفاض.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن ما يهمه هو أن يشعر المواطن الذي يصطحب كيسا ويتوجه إلى السوق لشراء مستلزماته بتحسن في الأسعار، مضيفا: "أي حكومة بتعمل لصالح الشعب.. وهمهم الناس الناس".
وأضاف أن انخفاض معدل الأسعار سببه خطة الدولة لزيادة الإنتاج، وفتح الأسواق الجديدة، مضيفا: "الخضار شكله حلو ونضيف، مش مضروب، والطماطم مش مفعصة"، متابعا: "عايز الناس تاكل وتنبسط، وتشعر أن في حد بيطبطب عليها، مش كل حاجة تكون وحشة".


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