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ارتفاع قتلى إعصار "بلبل" إلى 22 في الهند وبنغلاديش

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إعصار مايكل
إعصار مايكل

المصريون ووكالات

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ارتفع عدد ضحايا الإعصار "بلبل"، الذي اجتاح الهند وبنغلاديش إلى 22 شخصًا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، وفق مسؤولين محليين.
وقالت مسؤولة الطوارئ في بنغلاديش، عائشة أكتر، الأحد، إن 12 شخصًا على الأقل لقو مصرعهم في العاصفة، معربة عن خشيتها من ارتفاع عدد الضحايا.
وأفادت مديرية الصحة في بنغلاديش، أنها تلقت بلاغات عن وقوع إصابات في 8 مناطق في الساحل الجنوبي للبلاد، دون تحديد الأعداد بدقة.
وقالت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في البلاد، إن نحو 226 ألف شخص تضرروا جراء الإعصار، فيما غمرت المياه مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة.


وقامت السلطات بإجلاء أكثر من مليوني شخص، ونقلتهم إلى ملاجئ الأعاصير السبت.


قتيلان في الهند
وفي الهند، قال مسؤولون إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في ولاية غرب البنغال شرقي البلاد، حسبما ذكرت نقلت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية.
وقامت السلطات بإجلاء نحو 150 ألف شخص من المناطق الساحلية المنخفضة في ولاية البنغال الغربية، حسبما أفادت محطة "تلفزيون نيودلهي" (إن دي تي في).
وذكرت الوكالة أن السلطات أغلقت مطار كولكاتا حتى الساعة 6 صباحًا (12: 30 تغ) الأحد، وألغيت عشرات الرحلات الجوية.
وتحدث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي مع رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية مامتا بانيرجي لبحث الوضع في الولاية.
كما بحث مودي الوضع في ولاية أوديشا، حيث تسبب الإعصار في أضرار جسيمة للمحاصيل والممتلكات.
وأعلنت وزارة الداخلية الهندية أنها نشرت 17 فريقا لإدارة الكوارث في ولاية البنغال الغربية، بينما أوفدت 6 فرق أخرى إلى أوديشا للاستجابة لحالات الطوارئ.
واجتاحت رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا (75 ميلًا في الساعة) وعواصف تصل سرعتها إلى 130 كيلومتراً في الساعة (80 ميلًا في الساعة)، المناطق القريبة من الحدود بين بنغلاديش والهند.
ووصل الإعصار إلى اليابسة في الساعة 9: 00 مساءً، بالتوقيت المحلي (15: 30 تغ)، السبت، في ولاية البنغال غربي الهند، قرب جزيرة ساغار، ما أسفر عن هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح عاصفة.
وبدأت حدة إعصار "بلبل" في التضاؤل بعد عبوره المنطقة الساحلية جنوب غربي بنغلاديش.‎ -

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