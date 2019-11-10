رسالة مؤثرة من «شافكي المنيري» إلى «ممدوح عبدالعليم»

10 نوفمبر 2019 - 09:50 م

أحيت الإعلامية شافكي المنيري، ذكرى ميلاد زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، بكلمات مؤثرة أثارت تفاعلاً واسعًا بين متابعيها على موقع "تويتر".

ونشرت "شافكي"، صورة له، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "10 نوفمبر كل ذكرى حلوة كانت مع أجمل وأغلى الناس عيد ميلادك يتجدد بحب الناس ودعوات من القلوب بكل الخير والمحبة عيدك ذكري الاحترام والمحبة سلاما عليك يا أغلى الناس"".

وأتبعت ذلك بهاشتاج "#ايام _في_بيت_المحترم"، وهو نفس عنوان كتابها الذي أعدته عن "ممدوح عبدالعليم"، الذي تتناول فيه ذكرياتها معه.

وتوفي الفنان الراحل مساء يوم الثلاثاء 5 يناير 2016 أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة الجيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى "الأنجلو"، لكن وافته المنية هناك.