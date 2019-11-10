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رسميًا.. شرط برشلونة للاستغناء عن «راكيتيتش»

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راكيتيتش
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برشلونة

المصريون

راكيتيتش

حدد مسئولو برشلونة الإسباني شرطه الوحيد على إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق الكتالوني والمنتخب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد، أن برشلونة اشترط الحصول على 30 مليون يورو لرحيل راكيتيتش، الذي يلقى اهتمامًا من عملاقي الدوري الإيطالي، يوفنتوس وإنتر وميلان.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت عدم وجود نية لدى النادي الكتالوني لبيع راكيتيتش، لأي منافس في الليجا، بعد ما تردد عن رغبة أتلتيكو مدريد في ضمه.

جدير بالذكر أن الدولي الكرواتي، خرج من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي، بشكل كبير هذا الموسم، وأصبح يشارك على فترات متباعدة كبديل.


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