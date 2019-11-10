  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:58 م
بحث متقدم

نشرة اقتصادية.. أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد

بذور

احذر هذه الأطعمة تؤدي إلى الموت المفاجئ

مصيلحي

وزير التموين يشعل الجدل بين النواب بـ إلغاء «الدعم العيني»

قيس سعيد

بالصور.. الرئيس التونسي ينتشل طفلًا من القمامة

صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفًا عالميًا أمام مانشستر سيتي

السيسي

"السيسي" لم يتأخر يومًا عن هذا الأمر

البغدادى

أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"

الفنانة

اعتقال ممثل شهير بتهمة اختطاف فنانة قبل فرارها إلى الإمارات

سنتر تعليمي

«سناتر التعليم» تصل إلى الابتدائى.. الإهمال يضرب النخاع

محطة المترو

شاهد.. فيديو مرعب لرجل يسقط أمام عجلات «المترو»

وزير التموين يشعل الجدل بين النواب بـ إلغاء «الدعم العيني»

آخر الأخبار

مصيلحي
مصيلحي

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"التموين" تزف بشرى سارة للمتظلمين من الحذف

#

"التموين": 12 معيارًا لتنقية غير المستحقين للدعم.. تعرف عليها

#

"التموين": هؤلاء محرومون من الدعم أول سبتمبر

#

وزير التموين: أصحاب هذه الرواتب محرومون من الدعم

البرلمان

وزير التموين

منظومة الخبز

الدعم العيني

النقدي

فجرت تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي دعا خلالها النواب لدراسة تطبيق التحول للدعم النقدي أو المشروط، زوبعة تحت قبة البرلمان، وسط تأكيدات البعض صعوبة تطبيق تلك الفكرة، خاصة خلال القترة الحالية.

وخلال اجتماع له بلجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الأسبوع الماضي، طالب وزير التموين بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

وقال «المصيلحي»، إنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر، وأشار إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيه، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيهًا.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية، مؤكدًا أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز.

بدورها، أبدت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية اعتراضها الشديد على مقترح وزير التموين، وعلى التحول للدعم النقدي أو النقدي المشروط، مؤكدًة أن أضراره على الأسرة المصرية أعلى بكثير من فوائده.

وأضافت لـ«المصريون»، أنها تقيم في منطقة شعبية تعاني من ارتفاع نسب متعاطي المخدرات، وبالتالي إذا تم التحول للدعم النقدي فإن هؤلاء المدمنين سيحصلون على تلك الأموال من أسرهم عنوة لتوفير «كيفه» أو ما يتعاطه، ما يعني أن الأمر تسبب في ضرر بالغ.

وتابعت: «هناك زوجات يتوسلون لي لعدم تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، حيث يقولون إن أزواجهم سيأخذون هذه الأموال وهم لن يستطيعوا منعهم»، متابعة: «في هذه الحال أكون أضريت الأسرة ولم أنفعها، بل وتسببت في تشريد بعضها لأنه فقدت مصدر للحصول على الطعام».

عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أشارت إلى أن المبالغ التي سيحصل عليها المواطنين لن تكون ذا قيمة حال غلاء الأسعار، مطالبة بزيادة الدعم العيني ليل لـ200 أو 250 لكل فرد إن أمكن تحقيق ذلك خلال هذه الفترة.

غير أن، إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، أيد تحركات وزير التموين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تصب في صالح المواطن المصري، حيث سيكون حر في شراء السلع التي تناسب احتياجاته.

وأوضح لـ«خليف»، لـ«المصريون»، أن بعض المواطنين يضطروا للحصول على السلع المحددة في التموين رغم أنهم لا يحتاجونها، ومن ثم الدهم النقدي سيمكنه من شراء ما يناسبهم، مؤكدًا أن التجول سيحل مشكلات كثيرة تعاني منها منظومة الدعم.

وذكر بأنه حال ارتفاع الأسعار سيتم زيادة الدعم ليصل مثلا لـ100 جنيهًا لكل مواطن، غير أنه أشار إلى أن الأسعار في تدني مستمر، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للزيادة لكن إذا وجدت الحاجة سيتم تطبيق الزيادة وسيطالب بها النواب، بحسب قوله.

إلى ذلك، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يحبذ التحول إلى الدعم النقدي مطلقًا ويفضل استمرار الدعم العيني؛ لأنه الأكثر حفظًا لحق الطبقات البسيطة، بعكس الدعم النقدي الذي يرتبط بتغير الأسعار العالمية.

وأضاف النائب أن الدعم النقدي مرتبط بمبلغ مالي ولا ينظر مطلقًا لكم السلع التي من الممكن أن يشتريها الفرض، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار ستقل نسبة السلع التي من الممكن للفرد أن يحصل عليها.

وتابع: «هذا عكس الدعم العيني الذي يوفر للفرد حق الحصول على عدد معين من السلع في حدود المبلغ أيضًا المقرر، إلا أنه يضمن الحصول على عدد معين من السلع شهريًا».

وأكد أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل بحث طلب وزير التموين بتشكيل لجان من مجلس النواب لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

 وقال الدكتور هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إنه يفضل أن يظل دعم الخبز كما هو، محذرًا الحكومة من تغيير شكل الدعم عن الوضع الحالي.

عضو لجنة الشئون الاقتصادية، رأى هناك ضرورة للتحول للدعم النقدي؛ لأنه يعطي الفرصة للمواطن بأن يتصرف في الأموال كيفما يشاء ويشتري الأغراض المناسبة له على عكس الدعم العيني الذي يفرض عليه مجموعة من السلع المعينة.

وأضاف «عمارة»، في تصريحات: «كما أن التحول للدعم النقدي، يقضي على أزمة وجود سعرين في أي سلعة، ويكشف كذلك الحاصلين على الدعم».

لكنه اشترط للتحول للدعم النقدي، أن يكون مربوطًا بمعدل التضخم، على أن ترفع قيمة الدعم بارتفاع معدل التضخم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» توقف مباراة في دوري مصري بسبب سرقة «الكرة»
» بث مباشر.. مباراة ميلان واليوفنتوس
» انتحار شاب في بث مباشر على "فيس بوك" بالسلام
» أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"
» ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بثلاثية في شباك السيتي
» بالصور.. «الجنايني» و«صبحي» يدعمان لاعبي المنتخب الأوليمبي
» إيران: أردوغان محق في هذا الأمر
» بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفًا عالميًا أمام مانشستر سيتي
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الأوليمبي أمام غانا
» بالفيديو.. إصابة 13 سعوديًا في حادث لم تعرف أسبابه
» وديًا.. بيراميدز يتعادل إيجابيًا مع الإنتاج الحربي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:58 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه