«الديهي»: «أحمد موسى» أصدق إعلامي في مصر

10 نوفمبر 2019 - 08:25 م

وصف الإعلامي نشأت الديهي، زميله الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" بأنه واحد من أصدق الإعلاميين في مصر.

وقال الديهي في تهنئته لموسى على سلامته بعد ظهوره أمس للمرة الأولى منذ إصابته بوعكة صحية قبل أسبوع: "كنت واحدًا من جمهورك وصديقك وزميلك وكنت مرعوب جدًا وخايف عليك".

وأضاف خلال مداخلة مع موسى، أن الأخير على "المستوى الإعلامي "قدوة للكثيرين وصوت للحق".

وتابع: "أول ما حصل إن أحمد موسى تعبان حصل عملية انزعاج شديد كضلع أساسي ورقم مهم في المعادلة، أشهد أمام الله وأمام الجمهور وأمام الناس إن أصدق واحد بيتكلم أصدق هؤلاء أحمد موسى".

