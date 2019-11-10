برلماني: السيسي يعرف معاناة المجتمع من قانون الأحوال الشخصية

10 نوفمبر 2019 - 07:26 م

أكد النائب سمير أبوطالب، عضو مجلس النواب، على دراية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعاناة الأطفال والمجتمع من قانون الأحوال الشخصية.

وتابع أحد مقدمي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، أن "السيسي" أكد في السابق بأحد مؤتمرات الشباب السادس بجامعة القاهرة على ضرورة تغيير هذا القانون.

وذكر أن حديث الرئيس السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، عن أهمية التعليم، وعن المعاناة التي يتعرض لها الأبناء نتيجة الانفصال ووجود خصومة شديدة بين الطرفين يتم غرسها في نفوس الأبناء، وتأثير ذلك على الأطفال يدل على وعيه بهذه القضية.

وشدد على أن مصر من أكثر الدول التى تعانى من زيادة نسب الانفصال، وهو ما يسبب العديد من المشكلات وتخلف أطفال غير أسوياء وغير متفاعلين مع المجتمع.