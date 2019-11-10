أمريكا تهدد خليفة "أبو بكر البغدادي"

10 نوفمبر 2019 - 06:57 م

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن قتل أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم "داعش"، أثر بشكل كبير على قدرات التنظيم.

وتابع في حديث لقناة "أي بي سي" بث اليوم الأحد، أن خليفة البغدادي في زعامة تنظيم "داعش" معروف جدا لدى العسكريين الأمريكيين، وهم سيراقبونه عن كثب في انتظار فرصة سانحة لقتله.

وأضاف: "استبدلوه بشخص آخر، وتتوفر لدينا كمية كبيرة من المعلومات حول هوية هذا الشخص. وفي الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، سنراقب ما إذا كان سيتمكن من لم شمل تنظيمه، وسنراقبه عن كثب، وعندما ستسنح الفرصة سنتعامل معه وسنبدأ باصطياده".