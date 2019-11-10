» مانشستر يونايتد يحقق فوزًا غاليًا على برايتون

10 نوفمبر 2019 - 06:14 م

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا غاليًا على برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد ضد برايتون فى الشوط الأول كلا من: أندرياس بيريرا وديفي بروبر مدافع برايتون "خطأ في مرماه"، في الدقيقتين 17 و19 على التوالي.

وفى الشوط الثانى، قلص لويس دينك الفارق بهدف برايتون الأول فى الدقيقة 64 من زمن المباراة، وبعدها بدقيقتين أحرز ماركوس راشفورد الثالث لصالح مان يونايتد.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة تقدم بها للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تراجع برايتون للمركز الحادى عشر بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة.