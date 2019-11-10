» «تريزيجيه» يسجل في خسارة أستون فيلا أمام ولفرهامبتون

10 نوفمبر 2019 - 06:06 م

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفًا في خسارة فريقه أستون فيلا أمام ولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك محمود حسن تريزيجيه طوال الـ90 دقيقة، فيما ظل المحمدي على مقاعد البدلاء، طوال المباراة.

وافتتح ولفرهامبتون التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الـ41، عن طريق البرتغالي روبين نيفيز.

وعند الدقيقة 84، عزز ولفرهامبتون تقدمه في النتيجة عن طريق المهاجم المكسيكي رؤول خيمينيز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدف أستون فيلا الوحيد، عند الدقيقة الـ92، ليوقع على هدفه الثاني في الدوري الإنجليزي، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز رفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 16 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11 في المركز السابع عشر.