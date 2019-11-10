"السيسي" لم يتأخر يومًا عن هذا الأمر

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كشف عماد راغب، رئيس صندوق "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة، عن مساهمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماليًا فى دعم الصندوق.

جاء هذا خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten .

وقال "راغب" إن الرئيس السيسى منح مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الإعاقة فى هذا المشروع، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى لم يتأخر يوما عن دعم ذوى الإعاقة.

وذكر أن فكرة تدشين هذا المشروع تعود لشهر ديسمبر الماضي خلال حضور الرئيس السيسى احتفالية يوم الإعاقة من العام الماضى.


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