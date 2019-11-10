شاهد.. فيديو مرعب لرجل يسقط أمام عجلات «المترو»

10 نوفمبر 2019 - 05:33 م

لحظة مرعبة وثقتها كاميرات داخل إحدى محطات المترو بالولايات المتحدة، عندما اختل توازن أحد الأشخاص وسقط على القضبان، قبل أن تنقذه العناية الإلهية من موت محقق.

تفاصيل الواقعة شهدتها محطة "كوليسيوم" بأوكلاند بالولايات المتحدة مساء يوم الأحد الماضي، حيث كان رصيف المحطة مكتظًا بالركاب، حين انزلقت قدما أحد الركاب من على حافة الرصيف وسقط على القضبان، ولم يكن بينه وبين الموت سوى لحظات.

لكن يد جون أوكونور، الموظف بالشركة العامة للنقل السريع كانت أسبق إلى الرجل - الذي تبين لاحقًا أنه كان ثملاً –من الموت الذي كان ينتظره، حيث سارع إلى إنقاذه وسحبه إلى الرصيف، قبل أن يدهسه القطار القادم.

وقال أوكونور في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "بدا الأمر أبطأ بكثير مما حدث بالفعل".

وقد حصل على الإشادة من الشركة التي يعمل بها ووصف بأنه "بطل"، لكنه اعتبر أن ما يفعله واجبًا عليه، "هذا ما يفترض بنا أن نفعله.. نحن جميعا بشر والحياة ثمينة".

وأضاف أنه لم يكن لديه وقت للتفكير عندما رأى الرجل يسقط.. "لقد نظرت للتو وحدث ما حدث".