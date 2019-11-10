إيران: أردوغان محق في هذا الأمر

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أيدت الخارجية الإيرانية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما تحدث عن احتجاجات العراق.

وقال الرئيس التركي، خلال زيارته للمجر، إن هناك إمكانية أن تمتد الاحتجاجات واسعة النطاق المتواصلة في العراق منذ منتصف الشهر الماضي إلى إيران.

بدوره، ذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي،: أن "النقطة التي جاءت على لسان السيد أردوغان هي أنه يمكن نقل الاحتجاجات إلى إيران وأن هناك أيادي وراء الكواليس، وهي صحيحة وفي مكانها.

وتابع،: "هناك أيادي خفية تريد نقل الاحتجاجات إلى الجمهورية الإسلامية، ومن الجيد أن تكون دول المنطقة متيقظة وحساسة"، بحسب نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".


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