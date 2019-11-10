» أياكس يقسو على أوتريخت برباعية

10 نوفمبر 2019 - 04:40 م

حقق فريق أياكس فوزًا كبيرًا على ضيفه أوتريخت، بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الهولندي.

وسجل أهداف أياكس دوني فان دي بيك (هدفين) في الدقيقتين 14 و40 ودوسان تاديتش في الدقيقة 24 وليساندرو مارتينز في الدقيقة 66.

ورفع أياكس رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أوتريخت عند 23 نقطة في المركز الرابع.

وبهذا الفوز، حافظ أياكس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في مباراتين.

فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لأوتريخت في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.