  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:45 م
بحث متقدم
سد النهضة

قنديل: سد النهضة بريء من الفقر المائي بمصر

البطل مشتاق العزاوي

لحظة محاولة اغتيال لاعب شهير

رضوى الشربيني

رضوى الشربينى باكية: واحدة زيي مش مستعدة تقابل ربنا

سعد الحريري

"مأزق الحريرى" بسبب العرض الأخير لـ"حزب الله"

إبراهيم محلب

محلب لمسئول سابق: الست بتاعت الفجل هي اللي علمتك بفلوسها

فاروق الفيشاوي

الموت يفجع أسرة فاروق الفيشاوي

كيم كارداشيان

كيم كاردشيان: "خاطرت بسمعتي لمقابلة ترامب"

فجر السعيد

تفاصيل مثيرة عن العملية الجراحية الأخيرة لفجر السعيد

أنور قرقاش

"قرقاش" يحذر دول الخليج من هذا الأمر

صلاح

تصرف صادم لـ"صلاح" مع مذيعة قناة رياضية

محلب لمسئول سابق: الست بتاعت الفجل هي اللي علمتك بفلوسها

الحياة السياسية

إبراهيم محلب
إبراهيم محلب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. دهس مسئول عراقي سابق وسط لندن

#

أديب: دا اللي هيحصل فى السعودية اليومين الجايين

#

إعلامي: "اللي يلاقي حد ضد الريس يصوره و يبعت لهذه القناة

#

السيسي : اللي اتعمل قبل كده مش هيحصل تاني

رد الدكتور هاني راجي، رئيس قسم القلب السابق بمعهد القلب، على الهجوم الذي تعرض له بسبب تغريدته الأخيرة والتي قال فيها: "يجب أن يرد الطلاب الجميل لمصر بعد تخرجهم"، قائلاً: "لم أقصد الإساءة إلى أي طبيب".

وأضاف راجي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب"، قائلا: "أثناء عملي بمعهد القلب التقيت بالمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق قالي لي "الست بتاعت الفجل اللي برا دي هي اللي علمتك بفلوسها فلوس الضريبة".

وتابع: حديثي في التغريدة لم أقصد به التعالي على بلدي، وإنما هدفي كان تحمل الشباب المسئولية ورد الجميل للبلد، معقبًا: "تعرضت لغلق حسابي لأكثر من مرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ختام فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي "سهم الصداقة -1"
» طريقة جديدة.. خادمة تقوم بسرقة المنزل بهذه الوسيلة
» 225 مليون دولار حصيلة استثمارات مصرية سعودية إماراتية
» الفنادق ترفض استقبال مشجع أفغاني.. لن تتخيل السبب
» خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه
» "أطراف امرأة" فى حقيبة دليل إدانة روسي بارز
» صادم.. كويتي يشعل النار بالدينار لتسخين الشاي
» تعرف على اللاعبين الذين طلب فايلر ضمهم للأهلي يناير المقبل
» فنان شهير: رأيت الرسول مرتين
» ما الطلب الذي لم يستطع هيثم أحمد زكي رفضه لسيدة فقيرة؟
» نقل بطل مسلسل "عادل إمام" الجديد للمستشفى بشكل مفاجيء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:05 م

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه