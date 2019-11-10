أحمد موسى: "اللى زرعته جنيته"

10 نوفمبر 2019 - 12:09 م

شكر الإعلامي أحمد موسى مشاهديه عقب عودته للشاشة في أول ظهور إعلامي له بعد وعكته الصحية، قائلاً: "مكنتش عارف إني هجد تعامل واهتمام من الناس كده، شكرا ليكم كلكم".

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "الحمد لله اللي زرعته جنيته، مكنتش متخيل إن ألاقي كل الحب ده بعد فترة غيابي بسبب مرضي".

وتابع: "بشكر كل اللي سألوا عليا داخل مصر وخارجها، بداية من مستشفى الصفا لأصغر معد في برنامجي، معقبًا: "أنا تعبت فجأة ودخلت المستشفى لكن حب الجمهور خلاني واقف على رجلي من تاني".