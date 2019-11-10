تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ هيثم زكى وابن فنان شهير

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نشر نجل الفنان القدير محمود عبد العزيز، محمد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تفاصيل المكالمة الأخيرة بينه وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قبل وفاته بفترة قليلة.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة لوالده الراحل مع هيثم زكي، وكتبت عليها: "النهاردة وأنا قاعد فى العزاء كذا مرة أحس إن فى حاجة غلط، وكل شوية أبص فى وشوش الناس اللى داخلة وكأنى مستنى أشوف وش هيثم وانسى تمامًا إن اللى أنا قاعد فيه ده عزاه وانسى أنه سبقنى وراح للحبايب".

رغم إننا آخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمة الأخيرة ليها وقع خاص جدًا، يمكن لأنها الأخيرة أو يمكن لأننا غوطنا فى حاجات كتير قديمة وجديدة، حاجات فى الشغل، حاجات بتفرحنا وبتزعلنا حتى لو كانت تافهة واتريقنا على روحنا وحاجات عن أهلنا خصوصًا أبهاتنا أو يمكن لأننا اتكلمنا فى حاجات ليها علاقة بربنا والموت والحياة، مش عارف".

وتابع: "شهر 11 بالنسبالى من الأشهر الصعبة عليا أوى، وفى عز ما أنا بحاول تأهيل نفسى نفسيًا لاستقبال يوم 12 نوفمبر اللى هو يوم سنوية أبويا حصل موضوع هيثم يوم 7 نوفمبر، اللهم لا اعتراض، الحمد لله على كل حال، الله يرحم أبويا وأبوك ويرحمك يا هيثم يا أخويا ويجمعنا ببعض على خير".

واختتم حديثه، بدعائه: "اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا إليك ولا تردنا إليك إلا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللأستاذ أحمد زكى ولأخويا هيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا).

ولاقي المنشور تفاعلا كبيرًا من قبل متابعيه، وجاءت التعليقات كالآتي: "اللهم لا اعتراض ولا إله إلا الله وإليه راجعون وارحمهم يارب وأدخلهم فسيح جناته"، "ربنا يمتعهم جميعًا بنعيم الجنة ويصبرك".


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النهارده و انا قاعد فى العزاء كذا مره احس ان فى حاجه غلط، و كل شويه ابص فى وشوش الناس اللى داخله و كأنى مستنى اشوف وش هيثم و انسى تماما ان اللى انا قاعد فيه ده عزاه و انسى انه سبقنى و راح للحبايب... رغم اننا اخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمه الاخيره ليها وقع خاص جداً، يمكن لأنها الاخيره او يمكن لأننا غوطنا فى حاجات كتير قديمه و جديده، حاجات فى الشغل، حاجات بتفرحنا و بتزعلنا حتى لو كانت تافهه و اتتريقنا على روحنا و حاجات عن اهلنا خصوصاً أبهاتنا او يمكن لأننا اتكلمنا فى حاجات ليها علاقه بربنا و الموت و الحياه، مش عارف... شهر 11 بالنسبالى من الاشهر الصعبه عليا اوى، و فى عز ما انا بحاول تأهيل نفسى نفسياً لإستقبال يوم 12 نوفمبر اللى هو يوم سنوية ابويا حصل موضوع هيثم يوم 7 نوفمبر، اللهم لا اعتراض، الحمد لله على كل حال، الله يرحم ابويا و ابوك و يرحمك يا هيثم يا اخويا و يجمعنا ببعض على خير... اللهم اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا اليك ولا تردنا إليك إلا و أنت راضى عنا يا رب العالمين... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و للأستاذ أحمد زكى و لأخويا هيثم أحمد زكى و لكل من رحلوا عنا)

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