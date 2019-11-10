تفاصيل المكالمة الأخيرة لـ هيثم زكى وابن فنان شهير

نشر نجل الفنان القدير محمود عبد العزيز، محمد، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تفاصيل المكالمة الأخيرة بينه وبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قبل وفاته بفترة قليلة.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة لوالده الراحل مع هيثم زكي، وكتبت عليها: "النهاردة وأنا قاعد فى العزاء كذا مرة أحس إن فى حاجة غلط، وكل شوية أبص فى وشوش الناس اللى داخلة وكأنى مستنى أشوف وش هيثم وانسى تمامًا إن اللى أنا قاعد فيه ده عزاه وانسى أنه سبقنى وراح للحبايب".

رغم إننا آخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمة الأخيرة ليها وقع خاص جدًا، يمكن لأنها الأخيرة أو يمكن لأننا غوطنا فى حاجات كتير قديمة وجديدة، حاجات فى الشغل، حاجات بتفرحنا وبتزعلنا حتى لو كانت تافهة واتريقنا على روحنا وحاجات عن أهلنا خصوصًا أبهاتنا أو يمكن لأننا اتكلمنا فى حاجات ليها علاقة بربنا والموت والحياة، مش عارف".

وتابع: "شهر 11 بالنسبالى من الأشهر الصعبة عليا أوى، وفى عز ما أنا بحاول تأهيل نفسى نفسيًا لاستقبال يوم 12 نوفمبر اللى هو يوم سنوية أبويا حصل موضوع هيثم يوم 7 نوفمبر، اللهم لا اعتراض، الحمد لله على كل حال، الله يرحم أبويا وأبوك ويرحمك يا هيثم يا أخويا ويجمعنا ببعض على خير".

واختتم حديثه، بدعائه: "اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا إليك ولا تردنا إليك إلا وأنت راضٍ عنا يا رب العالمين.. (أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللأستاذ أحمد زكى ولأخويا هيثم أحمد زكى ولكل من رحلوا عنا).

ولاقي المنشور تفاعلا كبيرًا من قبل متابعيه، وجاءت التعليقات كالآتي: "اللهم لا اعتراض ولا إله إلا الله وإليه راجعون وارحمهم يارب وأدخلهم فسيح جناته"، "ربنا يمتعهم جميعًا بنعيم الجنة ويصبرك".