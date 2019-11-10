  • الأحد 10 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:44 ص
بحث متقدم
الموسيقى في مناهج التعليم السعودي قبل 66 عاما

الموسيقى في مناهج التعليم السعودي قبل 66 عاما

بورقيب وايفانكا

رد غير متوقع من "بورقيب" عن تقبيلها يد إيفانكا ترامب

هيثم زكي

ما قصة حلاوة المولد النبوي في عزاء هيثم زكي

وزير الأوقاف

"الأوقاف" عن شائعة ضريبة دخول المساجد: الإخوان السبب

حماس

حقيقة صفقة "تبادل الأسرى" بين حماس وإسرائيل

قطة

إصابة شرطي بكسر في القدم.. والسبب قطة

شبكة دعارة تخدع فتيات بالمغرب

شبكة دعارة تخدع فتيات.. هذا ما حدث في اللحظات الأخيرة

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

هيثم أحمد زكي

لماذا لم تحاول خطيبة هيثم أحمد زكي إنقاذه رغم علمها بمرضه؟

رامي بركات

سبب غريب وراء امتناع أخو هيثم أحمد زكي عن التحدث للإعلام

فيديو وصور نادرة..

الموسيقى في مناهج التعليم السعودي قبل 66 عاما

عرب وعالم

الموسيقى في مناهج التعليم السعودي قبل 66 عاما
الموسيقى في مناهج التعليم السعودي قبل 66 عاما

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

#

متظاهرو لبنان يصعدون من مطالبهم بعد استقالة "الحريري"

#

«ادرس في مصر».. هل يقضي على الجامعات الوهمية؟

#

لهذا السبب.. الإمارات تحذر رعاياها في تركيا

أخبار السعودية

الموسيقى

بدر بن عبد الله

انتشرت ردود فعل واسعة عقب تصريح وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم بالسعودية.

وعقب تصريح الوزير انتشرت صور ومقاطع فيديو تظهر تعليم الموسيقى في المملكة قبل 66 عاما.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل اهتمام مدارس المملكة بتدريس الموسيقى في هذه الفترة.

وكان الأمير  بدر قد كتب على حسابه في تويتر :" الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا.. والقادم أجمل".

جاء ذلك خلال اجتماع الأمير بدر بوزير التعليم حمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على اللاعبين الذين طلب فايلر ضمهم للأهلي يناير المقبل
» فنان شهير: رأيت الرسول مرتين
» ما الطلب الذي لم يستطع هيثم أحمد زكي رفضه لسيدة فقيرة؟
» نقل بطل مسلسل "عادل إمام" الجديد للمستشفى بشكل مفاجيء
» رانيا يوسف: قررت ارتداء الحجاب لهذا السبب
» "اتحاد كرة السرعة" يكشف كواليس واقعة نسيان كأس العالم
» لماذا النبي الأعظم في التاريخ؟.. صاحب «الخالدون المائة» يكشف السر
» تعليق ناري لـ أحمد موسى عن واقعة مطار شرم الشيخ
» استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة عن المكملات الغذائية
» أرامكو: 17 نوفمبر بدء الاكتتاب و0.5بالمائة أسهم للأفراد
» حماس: حكومة إسرائيل توهم الرأي العام بهذا الأمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:57

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه