ما قصة حلاوة المولد النبوي في عزاء هيثم زكي

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عزاء

حلاوة المولد

هيثم احمد زكي

فوجئ نجوم الوسط الفني في عزاء الراحل هيثم زكي، بتوزيع أحد البسطاء حلاوة المولد النبوي على روح الفقيد، ما جعل الجميع يدخلون في حالة من الصدمة.

من جانبها، كشفت رباب إبراهيم خبيرة الدعاية، كواليس العزاء، موضحة أن أحد البسطاء توجه للمسجد ممسكًا بعلبة من حلوى المولد النبوي، وأعطاها إياها قائلاً: "هيثم مات قبل ما يدوق حلاوة المولد وأنا عايز زمايله الفنانين يدوقوها مكانه"، ولأن الموقف كان غريبًا وغير متوقع، أخذوا العلبة وأعطوها للأطفال المتواجدين في العزاء، بحسب موقع "في الفن" .

وقد أقيم عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بمسجد الشرطة، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكان قد رحل هيثم أحمد زكي عن عالمنا، صباح الخميس الماضي، وحيدًا في شقته، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

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