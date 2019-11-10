"ضحكات عالية "ترد بها "الأوقاف"علي ضريبة دخول المساجد

10 نوفمبر 2019 - 09:51 ص





رد الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف علي الأنباء التي ترددت مؤخرا حول فرض الوزارة ضريبة مالية قدرها 3 جنيها علي كل فرض حالة دخوله المسجد ".



و قال طايع خلال اتصال هاتفي أجراه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه " الحكاية " المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر "،:" الإخوان سبب تلك الشائعة ، مساجد مصر عامرة ، و هذا الكلام عار تماما من الصحة ".



و أضاف ضاحكا ،:" أمر مضحك و يثر الضحك و كثير من الأمور أصبحت مضحكة بشكل مخزي، وكلها أمور هدفها التشويش علي مصر ".



و تابع قائلا ،:" الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد كبير من المساجد ولا تمر جمعة واحدة إلا ووزير الأوقاف يفتتح مسجد ، معقبا :" إحنا مش ملاحقين علي افتتاح المساجد ".

