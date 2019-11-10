تصريح ناري لـ"آل الشيخ" بشان لعب "كهربا" للأهلي

10 نوفمبر 2019 - 12:10 ص

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه على استعداد تام لضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى الحالي، لصفوف الأهلى.



وعلق آل الشيخ على طلب أحد جماهير الأهلي التي تواجدت معه خلال فيديو بثه مباشرة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بالتعاقد مع كهربا، قائلاً له: «لو عايزين كهربا في دقيقتين يجي، بس الكابتن الخطيب ومجلس الإدارة يوافقوا بس، ومسافة السكة ويكون كهربا موجود».

وكان كهربا انتقل إلى الدوري البرتغالي وتحديدًا لفريق أفيس في صفقة انتقال مستغلاً نهاية عقده مع الزمالك إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت إرسال البطاقة الدولية للاعب بداعي استمرار عقده.



ويلعب صاحب الـ25 عامًا في صفوف أفيس منذ بداية الموسم الحالي بعدما قامت إدارة النادي البرتغالي باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب.



وسبق وأن كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، موقف القلعة الحمراء من التعاقد مع كهربا، مؤكدًا أن ناديه لم يفاوض اللاعب.

