خبيرة اقتصادية تكشف: هذا هو السبب الحقيقي لتراجع التضخم

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النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السوق به آلاف من السلع، وانخفاض التضخم لا يعني أن كل أسعار السلع ستنخفض، ولكن نسبة كبيرة منها سعرها ينخفض.
وأشارت "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تسير في الطريق السليم، ولكن هناك قطاعات تحتاج إلى "شغل قوي"، منوهة إلى أن حركة الاستثمار في مصر تتحسن، ولكن وضع المنطقة مضطرب، ولهذا يتحرك الوضع بسرعة أقل مما نتوقع.
وأضافت: "المصريين لازم يشتغلوا وبسرعة، ويشتغلوا أي حاجة، مش هنقعد نستنى الاستثمارات تيجي من بره"، مؤكدة أن الاستثمار المحلي أهم الآن من الاستثمار الخارجي بسبب الظروف في المنطقة. 
ولفتت إلى أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، ومازالت تسعى جاهدة للعمل على بعض القطاعات الاقتصادية التي تمس المواطن.
وأضافت أن كافة التقارير العالمية أقرت بتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ 9 سنوات، وهذا يعد إنجازا كبيرا، في ظل معاناة العالم كله من المشاكل الاقتصادية.


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