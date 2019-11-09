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استشاري تغذية يفجر مفاجأة صادمة عن المكملات الغذائية

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المكملات الغذائية
المكملات الغذائية

المصريون ـ متابعات

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قالت الدكتور نبال عبد الرحمن، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن المكملات الغذائية قد تكون صحية لتعويض نقص معين مثل نقص الحديد أو الكالسيوم، لكن المشكلة في تعاطي شخص سليم ويمارس الرياضة للمكملات الغذائية.
وأضافت "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten" يوم السبت، أن المنشطات لا يصح لأي شخص تناولها، فهي عبارة عن 3 أنواع، مشددة على أن حجم وتقوية العضلات يزداد بتناول الأطعمة والتغذية السليمة مع ممارسة ألعاب القوى السليمة تحت إشراف مدرب، مؤكدة أنه ليست جميع المنشطات تحت إشراف منظمات الدواء المصرية، ولا أحد يعلم مكونات هذه المنشطات، وهناك منشطات تؤثر على الكبد والكلي وقد تصيب الإنسان بالضغط والسكر وغيره.
ونوهت، إلى أن هناك منشطات محظورة تمامًا وتؤدي للوفاة، وهي أي شيء فيها حقن، ويكون جميعها مهرب، موضحة أن هناك لجنة للمنشطات وشددت على ضرورة وجود رقابة على الصيدليات وصالات الجيم التي تقوم ببيع المقويات الغير مصرح بها.
 

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