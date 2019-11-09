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ترامب: البيت الأبيض قد ينشر الثلاثاء نص اتصالي الثاني بزيلينسكي

عرب وعالم

الرئيس الامريكي دونالد ترامب
الرئيس الامريكي دونالد ترامب

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البيت الأبيض قد ينشر، الثلاثاء المقبل، نص اتصال هاتفي ثان أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأضاف ترامب، في تصريح للصحفيين بقاعدة أندروز الجوية، السبت: "لدينا نسخة أخرى ننشرها، وهي مهمة للغاية"، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.وأوضح: "سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا".
وينفي ترامب ارتكابه أي مخالفة بضغطه على زيلنسكي لفتح قضية فساد في كييف ضد جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل بانتخابات الرئاسة المقبلة (عام 2020)، وابنه هانتر.كان ترامب وصف محادثته الهاتفية الأولى مع زيلينسكي بأنها "مثالية" رغم أن الديمقراطيين يعتبرون النص، الذي نشره البيت الأبيض للمحادثة، داعما للاتهامات التي أطُلقت بحق الرئيس الأمريكي بأنه يسعى إلى استغلال سلطاته كرئيس للبلاد لتشويه سمعة بايدن.
وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق بالكونغرس، أكد أكثر من 10 شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديموقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأمريكي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقا بحق بايدن وابنه.
كانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنها ستكون علنية بداية من الأسبوع المقبل. -

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