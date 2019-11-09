» أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.. كوت ديفوار تهزم نيجيريا

09 نوفمبر 2019 - 07:12 م

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا غاليًا على نيجيريا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبذلك يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بشكل مؤقت، وذلك قبل مواجهة زامبيا أمام جنوب أفريقيا بنفس المجموعة، بعد قليل، على ملعب السلام.

يذكر أن الحكم الدولي المصري محمد معروف هو من أدار مباراة نيجيريا وكوت ديفوار.