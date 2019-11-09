» شاب يضرب طفلًا بأنبوبة ويتركه ينازع يثير الغضب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بشع لشاب يحمل أنبوبة ثم يلقها على طفل يجري في الشارع ويحمل حقيبة دراسته مما سبب له إصابة في قدمه، حالة من الغضب بين النشطاء.

الواقعة البشعة وثقتها إحدى كاميرات المراقبة في أحد الشوارع المصرية على ما يبدو أنه في حي شعبي، حيث أظهر طفلًا يجري وشاب يخرج من شارع حاملًا أنبوبة ثم يطارد الطفل الذي لم يتعرض له بأي شئ ويلقه بالأنبوبة أمام الناس ثم يتركه ينازع، ويحاول الطفل القيام لكنه لم يستطع لما أصاب قدمه.

وطالب النشطاء بضرورة القبض على هذا الشاب ومحاكمته واصفين إياه بالذئب البشري.


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