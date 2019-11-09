» «عبد الحقيظ» يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق

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عبد الحفيظ

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن محمود متولي مدافع الفريق يحتاج ثلاثة أسابيع من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن متولي يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية والمباريات.

وأوضح أن متولي أجرى أشعة في الإمارات على هامش معسكر الفريق الأخير، كما خضع للفحص الطبي لدى استشاري ألماني للاطمئنان على إصابته، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد في عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة المقبلة.


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