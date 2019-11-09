فرح يتحول إلى مأتم.. يقتل خاله بطلقة في الرأس بالخطأ

09 نوفمبر 2019 - 04:38 م

تحول الفرح إلى مأتم والزغاريد إلى صراخ وعويل، بسبب قتل شقيق العروس خاله بطلقة في الرأس بالخطأ.

تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بوفاة موظف بطلق ناري في الرأس أثناء حضوره حفل "حنة" ابنة شقيقته.

وانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث المركز، إلى منطقة البلاغ وتبين أنه أثناء حضور المجني عليه ويدعى "ر. م"، 51 سنة، موظف حفل "حنة"، ابنة شقيقته، حيث أطلق شقيقها "ا. ر"، 23 سنة، موظف، الرصاص من فرد خرطوش ابتهاجا فخرج طلق نارى بطريق الخطأ استقر في رأس خاله ولقى مصرعه فى الحال.

تم القبض على شقيق العروس ونقل الجثمان إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.