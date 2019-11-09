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الوفد: هذا دليل نجاح تجربة مصر السياحية

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حسن علام- متابعات

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السياحة

الوفد

المشاط

أكدت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن دعوة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة إلى لقاء قيادات وموظفى إدارة السياحة والضيافة بالبنك، اعتراف بإنجازات قطاع السياحة فى مصر فى السنوات الأخيرة.

وقالت رمزى، فى بيان، إن التجربة المصرية فى النهوض بالسياحة أصبحت محط أنظار العالم حيث هدف اللقاء إلى إلقاء الضوء على التجربة المصرية فى قيادة هذا القطاع الهام بأسلوب علمى أثمر عن تحقيق نجاحات كبيرة للسياحة المصرية محليا ودوليا.


وشددت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على أن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة فى الإيرادات التى تحققت فى العام المالى 2018/2019 والتى بلغت 12.6 مليار دولار وهو أعلى إيرادات سياحية فى تاريخ السياحة المصرية.



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