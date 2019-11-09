مدرس دين يقتل زوجته أثناء علاجها بالرقية الشرعية

09 نوفمبر 2019 - 03:40 م

في واقعة صادمة، أقدم معلم للتربية الإسلامية على قتل زوجته، بعدما قام بضربها أثناء علاجها بالرقية الشرعية .

وأفادت صحف مغربية، أن الجريمة حدثت بحضور الزوج وخالها، وقالت مصادر أمنية بصحيفة "الصباح" المغربية، إن الزوجة الضحية (32 عاماً)، قد خضعت لعلاج الرقية الشرعية بمنزلها، وأن زوجها تعمد ضربها بشدة بسلك كهربائي، حتى فارقت الزوجة الحياة مباشرة بعد انتهائهما من ممارسة الطقوس.

وكشفت المصادر أن الزوج حاول إخفاء معالم الجريمة، فاستدعى الطبيب من أجل استخراج شهادة الوفاة؛ لدفنها، لكن الطبيب رفض تحرير الشهادة، بعد أن عاين آثار الضرب بادية على جسد الضحية وفور خروجه من منزل المعلم، اتصل الطبيب على الشرطة التي داهمت المنزل، وضبطت الجثة، وتحفظت على الزوج والخال المتهمين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.