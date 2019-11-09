أزهري: بلاش نقفلها على الناس

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إبراهيم رضا

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هنأ الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مستنكرًا دعوات البعض بأن الاحتفال بتلك المناسبة بدعة".

وقال رضا خلال حواره لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأصل في الأمر إن لم يوجد نص على التحريم فالأصل الإباحة، ومش كل بدعة ضلالة ومش كل ضلالة حرام".

وتابع: بلاش نقفلها على الناس، مش كل من ضرب لحية وقصر جلابية بقى شيخ ويفتي في الدين، معقبًا: "دي دعوات الإخوان اللي لما بنروح مسجد بنلاقيهم يكلموا الشباب عن عذاب القبر ويخوفوهم من الدين".

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