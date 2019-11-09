» رسائل غامضة على هواتف المواطنين.. وشبكات الاتصال لا تعقب

09 نوفمبر 2019 - 02:31 م

تلقى العشرات من المواطنين في الولايات المتحدة رسائل نصية على هواتفهم المحمولة مجهولة المصدر في أوقات غريبة أثارت الذعر بينهم دون تعقيب من شركات المحمول عن هذه الظاهرة الغريبة.

في سياق متصل كانت بعض هذه الرسائل طريفة وجمعت بين بعض الأشخاص الذين ليسوا علي تواصل وهناك قطيعة بينهم وأعادت الأمور إلى طبيعتها فيما أثارت حالة من التوتر مع بعض الآخر، حيث تقول مواطنة من كاليفورنيا " ماريسا فيجورا" أنها تلقت رسالة من حبيبها السابق وظنت أنه يحاول تلطيف الأجواء بينهم ليستعيدها من جديد إلا أنها فوجئت بأن الكثيرين تلقوا مثل هذه الرسائل.

ولم تعقب شركات التواصل حتى الآن عن السبب وراء ذلك، حسبما نشرت الصحافة المحلية.