تعليق صادم من أقارب هيثم زكى على عدم استلامهم جثمانه

أثار خبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، موجة من الحزن والاستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن أكثر الأشياء التي أثارت الاستياء هو تداول أخبار حول عدم وجود أحد من أقاربه لاستلام جثمانه.

ومن هنا، خرجت نهال فؤاد شقيقة زوجة خال الفنان الراحل عن صمتها بمنشور عبر حسابها الشخص على الـ"فيس بوك"، لتوضح حقيقة الأمر.

وكتبت "نهال" في منشورها، قائلة: "يا جماعة والله هيثم عنده بنات خالة.. وزوجة خال حنينة جدًا وطيبة كأنها أمه.. وعنده خطيبته موضوع عدم وجود أحد لتسلم الجثمان ده لأن القانون عايز أقارب درجة أولى.. لم يتوفر هذا لأن أخيه كمان خارج البلاد، صعبة أوي كلمة (لم يجد أحد يتسلم الجثمان) ادعوا لهيثم من كل قلبكم ويا ريت كان شاف حبكم ده في حياته، كم ناس زعلت عليه لم أرها في حياتي، كم ناس صليت عليه.. الله أكبر والحمد لله حتى في وداعة الأخير في المدفن.. حب ووفاء لم أره منذ فترة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل مع المنشور، وجاءت التعليقات كالآتي: "البقاء والدوام لله إنا لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته"، "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب".

وكان قد توفي الفنان الراحل، صباح أول أمس الخميس، وحيدًا في شقته بمنطقة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.