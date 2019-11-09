» وزير النقل: افتتاح كوبري طنامل بطريق "بنها - المنصورة" في هذا الموعد

09 نوفمبر 2019 - 01:55 م

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات، التي تنفذها وزارة النقل، مؤكدًا أن انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل؛ حيث يتم إنشاء وتنفيذ كوبري طنامل بطريق "بنها – المنصورة" وفتحه أمام حركة المرور ضمن مشروع تطوير، ورفع كفاءة الطريق بطول 70 كم، وأعمال تنفيذ عدد 5 كباري علوية على الطريق وهي (أسنيت - كفر شكر – صهرجت - بشلا - طنامل )؛ وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع 1.4 مليار جنيه.

وتفقد وزير النقل، القطاعات الأربعة للطريق، وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها؛ حيث التقى بالمهندسين، والعمال بكافة القطاعات، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن مع أعمال التطوير، وتنفيذ الكباري، وأن تكون الأعمال على مدار الساعة.

وأشار وزير النقل، إلى أن كباري كفر شكر، وصهرجت، وبشلا تم فتحها اتجاه واحد(باتجاه المنصورة أمام حركة المرور)، وسيتم الانتهاء منها في 25 نوفمبر الحالي، وبعد ذلك سيتم الانتهاء من كوبري أسنيت وفقا للموعد المحدد.

وأوضح وزير النقل، أن مشروع تطوير طريق "بنها - المنصورة" يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويشمل رفع كفاءة وصيانة الطريق الحالي، و أعمال تأمين سلامة المرور، وتشمل تطوير الدورانات للخلف، وإنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى والأجناب، مشيرًا إلى أن الكبارى التي يتم إنشاؤها، وتنفيذها ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذا الطريق الحيوي، مضيفًا أن المشروع سيخدم حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، ويربط العديد من المراكز والمدن الواقعة على امتداد مساره.

بعدها توجه وزير النقل، لميناء دمياط البحري؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المخطط الشامل لتطوير الميناء، حيث كان في استقباله اللواء بحري، وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الذي قدم عرضا عن أهم المشروعات الجارية والمستقبلية بالميناء,

وشدد وزير النقل، على أهمية تنفيذ هذه المشروعات؛ خاصة مع الأهمية الكبيرة لتطوير كافة الموانئ البحرية؛ وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، الذي يتم إعداده حاليا ويرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ؛ لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

وتابع وزير النقل، مركز العمليات بالميناء بعد تطويره، ثم تفقد المحطة الجديدة متعددة الأغراض بالميناء، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وأصبحت جاهزة للافتتاح، كما تابع الوزير مع رئيس وقيادات الميناء آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط، وكبرى الشركات الأوروبية والألمانية المنشأ في مجال تداول محطات الحاويات و الموانى الجافة واللوجستيات Eurogate & Contship Italia " " لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا، وتشمل محطة حاويات في ميناء دمياط، خط سكة حديد وميناء جافا ومنطقة توزيع بضائع بإجمالي استثمارات 750 مليون يورو كمرحلة أولى؛ حيث إنه جار إعداد دراسة الجدوى ووضع نموذج العمل المقترح وبعدها يتم البدء في التنفيذ والانتهاء من المحطة بالكامل في نهاية 2022 ، وسوف يتم البدء في التشغيل الجزئي للمحطة قبل ذلك.

وتوجه لتفقد الميناء النهري، ومنطقة الصوامع، وأرصفة الخدمات البحرية، مشيدًا خلال جولته بالميناء، ومنظومة تزويد السفن بالكهرباء من الرصيف المتواجدة بالميناء وكذلك منظومة التراكي الآني للسفن.