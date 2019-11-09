إيفانكا ترامب ترقص في المغرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وهي تؤدي حركات راقصة على أنغام فلكورية في المغرب.

وظهرت "إيفانكا" في مقطع الفيديو وهى ترقص وتصفق على إيقاعات شعبية مغربية، برفقة عدد من المسئولين الأمريكيين والمغاربة، وذلك خلال استقبالها يوم الخميس في إقليم سيدي قاسم.

وزارت إيفانكا هناك حقول الزيتون، واطلعت على سير عملية "تمليك الأراضي الجماعية للنساء"، التي تشرف عليها مؤسسة "تحدي الألفية" الأمريكية، والتقت هناك بمجموعة من المزارعات.

يذكر أن إيفانكا ترامب، وصلت المغرب، الأربعاء الماضي، في زيارة تستغرق 3 أيام، من أجل الترويج، لـ"مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار"، التي أطلقتها الخارجية الأمريكية في فبراير الماضي، بهدف مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على تعزيز دورهن في الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة.