» اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات تركية برأس العين

09 نوفمبر 2019 - 12:28 م

اندلعت، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين وحدات الجيش السوري، وقوات تركية، بقرية رأس العين شمال شرق سوريا.

واشتبكت قوات النظام السوري - في أول صدام مباشر- مع القوات التركية، والفصائل الموالية لها، بجنوب مدينة رأس العين؛ بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان 29 أكتوبر الماضي.

وكان المرصد، أوضح في وقت سابق أن الاشتباكات تتصاعد وتيرتها بعنف على محور الأسدية جنوب مدينة رأس العين، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف، وقوات النظام السوري من طرف آخر.