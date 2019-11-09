  • السبت 09 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:18 م
بحث متقدم
ملكة جمال بنجلاديش

أول مسلمة فى مسابقة ملكة جمال الكون

مرتضي منصور

"اشتباك بالأيد".. سر الخلاف بين مدربي قطاع الناشئين بالزمالك

مترو الأنفاق

ذعر بالمترو بعد إلقاء "ملتحٍ" حقيبة بمحطة غمرة

هذا ما فعله نابليون في الاحتفال المولد النبوي

هذا ما فعله نابليون في الاحتفال بالمولد النبوي بمصر

يحيا مكوما

أصيب بالعمى ورفض التسول.. قصة مطرب شهير

فض اعتصام البصرة

ارتفاع قتلى فض اعتصام البصرة إلى 12 قتيلا

التعليم

مديرة مدرسة: الفنانون أكتر ناس بيعرفوا يربوا أولادهم

وزارة العدل الامريكية

200 عام سجنًا.. عقوبة تواجه طلاب سعوديين في أمريكا

الملياردير مايكل بلومبرج يعلن ترشحه

رسميًا.. الملياردير الأمريكي "مايكل بلومبرج" ينضم لسباق الرئاسة

الشعراوي

الشعراوي عن يوم ميلاد الرسول: أبو الأيام وأبو الخير

أصيب بالعمى ورفض التسول.. قصة مطرب شهير

الصفحة الأخيرة

يحيا مكوما
يحيا مكوما

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هرب من المحاكمة واختبأ في منزل فنان شهير..قصة لص

#

فنانة شهيرة: ذهبت لهذا المطرب في منزله فـ"اعتدى عليّ"

#

أدى فريضة الحج.. قصة توبة لص شهير

#

«إليسا» تفاجئ مطرب شهير بـ«قبلة ساخنة»

تويتر

فوز العتيبي

الدلع

رفض الفنان العالمي، من أصل نيجيري، يحيا مكوما، أن يسير في درب القطيع، ويصبح متسولاً كبقية أقرانه من المكفوفين، في مجتمع نمطي وشديد القسوة على أبنائه، بل أصبح "يحيا" مطربًا شهيرًا، يعشقه الملايين.

وولد "يحيا" في ظروف صعبة بمدينة كدوما شمال نيجيريا، حيث الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، ليصاب بعد ذلك بالعمى، وهو في سن صغيرة نتيجة لمرض الحصبة فذهب به أهله لإحدى المدارس الدينية، ومن ثم لاكتساب رزقه حاول العمل فى حرف بسيطة وبعض التجارة ولكنه فشل.

ويروي يحيا لوكالة "فرانس 24": "نظرة المجتمع حينها للمعاق تمحورت حول أن يحمل سلطانية ويجلس علي الرصيف للتسول".

وبعد مرور سنوات، ذكر يحيا إنه فخور أنه من بين نجوم الفن الذى تحدي الإعاقة ومفهوم التشاؤمي المرتبط بها فى أذهان كثيرين.

وخلال الـ4 سنوات الماضية حققت أغاني يحيا انتشارا واسعا بين 80 مليون نيجيريا؛ بل وتعدت ذلك لكثير من الناطقين بلغة الهاسو فى غرب إفريقيا.

وسجل يحيا الشهير بـ"مكاهو" أى "الكفيف" بلغة هوسا نحو 370 أغنية متنوعة بين الفيديو كليبات والأغانى الصوتية، كما أنه قام بعمل 3 ألبومات غنائية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رفعت السعيد في ذكراه.. لماذا يكره الإسلاميين؟!

محمود سلطان

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

بابا العرب؟! .. تمنينا لو كان

د. هشام الحمامي

((الصليب والطناش المقدس))

القس مكاريوس فهيم قليني

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقوات تركية برأس العين
» رسالة غاضبة من العتيبي لمتابعيها: "أنتم معقدين وعندكم نقص"
» كجوك: العمل بروح الفريق الواحد سر نجاحنا
» لاعب شهير يهشم زجاج سيارته بركلة من داخل الملعب
» ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 520 شخصًا
» رسالة عاجلة من مشاهدة تنقذ مذيعة من كارثة
» فنان شهير يحذف تغريدة بخصوص الطالبة شهد: أعتذر
» وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطة في القلب
» حسام البدري: هذان اللاعبان أفضل من عبدالله السعيد
» الكشف عن تفاصيل المشاجرة الكبرى بتدريبات الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:22

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:05

  • عشاء

    18:35

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه