» لاعب شهير يهشم زجاج سيارته بركلة من داخل الملعب

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بيرس سويني
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تدريب

كرة

بيرس سويني

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للاعب بيرس سويني، لاعب نادي إكستر سيتي الإنجليزي، معبرين عن دهشتهم من ركلته "الغريبة"، كما أسموها، حيث سد الكرة بشكل قوي إرسالها خارج الملعب، لتصل إلى سيارته بوجه التحديد، في موقف السيارات المقابل للنادي.

من جانبه، علق اللاعب على كرته المنحوسة بالمزاح والسخرية قائلاً: كرة غير ناجحة، أقسم بذلك، يوم خميس سعيد للجميع".


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